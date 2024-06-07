مركز التصدير الروسي يؤكد أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية

تحدث كبير نواب رئيس مركز التصدير الروسي نيكيتا غوساكوف عن أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، مشيرا إلى وجود حوار بناء مع الإمارات، أكبر شريك تجاري لروسيا في الخليج.

وأشار غوساكوف، في حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن علاقات روسيا مع العالم العربي تتطور بشكل كبير وبوتيرة عالية وسريعة، وكمثال على ذلك مشاركة سلطنة عمان في المنتدى هذا العام بصفة ضيف الشرف.

ولفت المسؤول الروسي إلى وجود تعاون بناء مع الإمارات، التي تعد أكبر شريك تجاري لروسيا في الخليج، حيث وصلت التجارة البينية بين روسيا والإمارات إلى 10 مليارات دولار.

كذلك ثمن غوساكوف تعاون روسيا مع باقي الدول الخليجية والدول الغربية في شمال إفريقيا، وأفاد بأن كفة الميزان التجاري ترجح لصالح روسيا في التجارة مع الدول في شمال إفريقيا.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وتشارك 9 دول عربية في الحدث الاقتصادي المهم، فيما تشارك سلطنة عمان بصفة ضيف شرف وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى.

المصدر: RT