مسؤول روسي لـRT في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: نعمل على تكييف اقتصادنا مع تغيرات المناخ

كشف النائب الأول لوزير التنمية الاقتصادية إيليا توروسوف عن أن روسيا تعمل على تكييف اقتصادها مع التغيرات المناخية للحد من تأثيرها وتداعياتها.

وردا على سؤال حول النتائج التي حققتها روسيا من برنامجها لتكيف الاقتصاد مع تغير المناخ، قال توروسوف في حديث لـRT خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "تزداد مناقشات المجتمع الدولي حول الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، لكن لا يتم الحديث حول التكيف مع تغيرات المناخ، نحن نعطي للتكيف أهمية لا تقل عن تغير المناخ. لقد أكملنا المرحلة الأولى، ووافقنا على 10 خطط قطاعية للتكيف في قطاعات البناء والطاقة والموارد الطبيعية، ولدينا 75 خطة تكيف إقليمية في روسيا تم اعتمادها بالفعل، وهو نجاح كبير في هذا المجال. كذلك أطلقنا مشروعا علميا يسمح لنا بالحصول على البيانات الأساسية للحد من مخاطر تغير المناخ. نحن نستثمر في هذا المجال، ونعتقد أنه أحد المجالات الرئيسية للتنمية".

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وأضاف: "نريد نموذجا اقتصاديا خاصا مرتبطا بتغير المناخ، فهم خاص لكيفية تأثير المناخ على الاقتصاد العالمي، لذلك نحدد مجموعة من التدابير لكل منطقة في روسيا لتقليل مخاطر تغير المناخ، وبناء على نتائج العمل، نحدد الموارد المالية التي ينبغي تخصيصها وما المساهمة التي ستحققها هذه الموارد في حل المشكلات المتعلقة بتغير المناخ".

وردا على سؤال حول التعاون في مجال تغير المناخ بين روسيا ودول العالم، قال المسؤول: "نتحرك بنشاط نحو الشفافية والانفتاح في علاقاتنا مع تغير المناخ ومساهمة جميع البلدان في حل هذه المشكلة العالمية، ونعتقد أنه ينبغي إزالة كل ما يتعلق بالمناخ من العقوبات والحمائية، حيث نؤمن بأن المناخ مهمة مشتركة، ويجب أن يكون مهمة على عاتق الجميع، ويجب على الجميع التعامل معها بأكبر قدر ممكن من الانفتاح، حتى لا تكون هناك حمائية لبعض الاقتصادات وقراراتها التجارية، وهو أمر مهم للغاية".

وأضاف أن روسيا خلال ترؤسها لمجموعة "بريكس" هذا العام ستطلق مجموعة عمل لبحث قضية المناخ، بما في ذلك حرية حركة رأس المال المتعلق بالأجندة الخضراء ووجود نهج مشترك لتقييم مشروعات المناخ.

وأشار النائب الأول لوزير التنمية الاقتصادية إلى أن القضايا الاقتصادية وتنمية الاستثمار والانفتاح والشفافية في الاقتصاد الروسي تتصدر جدول أعمال المنتدى.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: RT