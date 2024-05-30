انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من ضعف الطلب
Globallookpress
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انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل مخاوف من ضعف الطلب على البنزين، ووسط حالة ترقب لصدور بيانات رسمية عن مخزونات الخام.
وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.29% إلى 79.01 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود "برنت" بنسبة 0.31% إلى 83.34 دولار للبرميل.
وأمس عند التسوية، تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى 79.23 دولار للبرميل، وخام "برنت" بنسبة 0.6% إلى 83.43 دولار للبرميل.
المصدر: RT + بلومبرغ