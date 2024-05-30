انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من ضعف الطلب

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل مخاوف من ضعف الطلب على البنزين، ووسط حالة ترقب لصدور بيانات رسمية عن مخزونات الخام.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.29% إلى 79.01 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود "برنت" بنسبة 0.31% إلى 83.34 دولار للبرميل.

وأمس عند التسوية، تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى 79.23 دولار للبرميل، وخام "برنت" بنسبة 0.6% إلى 83.43 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ