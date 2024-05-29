معدل التضخم يرتفع مجددا في ألمانيا

عاود التضخم في ألمانيا الارتفاع في مايو لأول مرة منذ 6 أشهر متأثرا بأسعار وسائل النقل العام، ويفترض ألا يترك ذلك أثرا على قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في يونيو.

فبحسب تقديرات نشرها معهد الإحصاء "ديستاتيس" الأربعاء: وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 2,4% خلال عام، في أكبر اقتصاد أوروبي، أي بارتفاع 0,2 نقطة عن ابريل.

هذا الارتفاع هو الأول منذ نوفمبر 2023، ويأتي متوافقا مع توقعات الخبراء في منصة التحليل المالي "فاكتسيت".

ويفسر ذلك بالتأثير المرتبط بإدخال اشتراك في مايو 2023 بمبلغ 49 يورو شهريا وهو يسمح بالتنقل في كل شبكة النقل العام الألمانية.

إقرأ المزيد

وواصلت أسعار الطاقة تراجعها بنسبة 1,1% خلال عام، بعد 1,2% في أبريل. أما على الجانب الغذائي، فبلغ التضخم 0,6% اي 0,1 نقطة أعلى مقارنة مع الشهر السابق.

بلغ المؤشر العام الموحد للأسعار 2,8% وهذه القيمة تعد مرجعية للبنك المركزي الأوروبي.

ورغم تجاوزه هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، إلا أن ذلك يفترض ألا يغير قرار المؤسسة التي تعتزم خفض فوائدها خلال الاجتماع المقبل للسياسة النقدية في 6 يونيو.

وكان قد تم رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى تاريخي لها من أجل مكافحة التضخم الذي قفز في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مع بدء الحرب في أوكرانيا.

المصدر: AFP