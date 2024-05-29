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بوتين يصدر توجيهات لتحسين قطاع السياحة في روسيا

مال وأعمال

بوتين يصدر توجيهات لتحسين قطاع السياحة في روسيا
Sputnik
صورة من الأرشيف - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي اليوم الأربعاء، مجموعة من التوجيهات تهدف لتنمية قطاع السياحة في روسيا.

وفيما يلي أبرز التوجيهات:

- توجيه ما  لا يقل عن 50% من زيادة الرسوم على استيراد النبيذ من الدول غير الصديقة إلى أنشطة "مشروع السياحة الوطني".

- إنشاء منصة رقمية موحدة في قطاع السياحة بروسيا.

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- اعتماد مشروع "البحار الخمسة وبحيرة بايكال" وإدراجه ضمن "مشروع السياحة الوطني" بحلول مطلع نوفمبر المقبل.

- تقديم مقترحات بحلول مطلع أغسطس المقبل حول تحسين بنية النقل التحتية من أجل تطوير السياحة في شبه جزيرة القرم الروسية.

المصدر: RT

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