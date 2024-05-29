بوتين يصدر توجيهات لتحسين قطاع السياحة في روسيا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي اليوم الأربعاء، مجموعة من التوجيهات تهدف لتنمية قطاع السياحة في روسيا.

وفيما يلي أبرز التوجيهات:

- توجيه ما لا يقل عن 50% من زيادة الرسوم على استيراد النبيذ من الدول غير الصديقة إلى أنشطة "مشروع السياحة الوطني".

- إنشاء منصة رقمية موحدة في قطاع السياحة بروسيا.

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- اعتماد مشروع "البحار الخمسة وبحيرة بايكال" وإدراجه ضمن "مشروع السياحة الوطني" بحلول مطلع نوفمبر المقبل.

- تقديم مقترحات بحلول مطلع أغسطس المقبل حول تحسين بنية النقل التحتية من أجل تطوير السياحة في شبه جزيرة القرم الروسية.

المصدر: RT