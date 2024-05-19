وزير العمل يعلن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024

أعلن وزير العمل المصري حسن شحاتة، أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المقرر مناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي.

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جاءت تصريحات الوزير خلال ترؤسه للجلسة الثانية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة لمشروع قانون العمل، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، لضمان المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

وقال شحاتة: "إن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 التي تضم هذا العام 40 دولة يؤكد امتثالها لمعايير العمل الدولية، وسياساتها المتجه نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال".

وسيعقد مؤتمر العمل الدولي في جنيف مطلع يونيو المقبل بحضور ممثلين عن 187 دولة حول العالم من "وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال".

المصدر: RT