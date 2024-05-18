سبيربنك يعلن عن نمو عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا

سجل مصرف سبيربنك، زيادة عدة مرات في عدد عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية (Islamic banking) في روسيا بفضل تجربة تم إطلاقها في العام الماضي لتقديم هذا النوع من التمويل.

أعلن ذلك أوليغ غانيف النائب الأول لرئيس سبيربنك، وقال على هامش منتدى روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "بفضل اهتمام الدولة وتطوير التجربة، نشهد زيادة متعددة في قاعدة العملاء ومبيعات منتجات التمويل الإسلامي".

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وفي الوقت الحالي، يمتلك البنك مكتبين رئيسيين يعملان في هذا المجال، بالإضافة إلى نافذة إسلامية واحدة في مدينة أوفا، حيث يمكن للعملاء التقدم بطلب للحصول على منتجات التمويل الشريكة.

وأشار إلى أن المحفظة الحالية للتمويل الإسلامي تقترب من مليار روبل (10 مليون يورو تقريبا). وفي المجمل، تم تنفيذ ما يقرب من 7.5 ألف معاملة مع منتجات مختلفة في قطاعي التجزئة والشركات.

وأضاف غانيف: "ولا تزال هناك إمكانات. بشكل إجمالي وخلال فترة تطوير هذا المجال، نفذ سبير بنك معاملات بقيمة تزيد عن 18 مليار روبل. وإذا نظرنا إلى المؤشرات الكمية، فإن المنتجات الأكثر شعبية كانت من نصيب الأفراد: الحسابات الجارية وبطاقات الائتمان، وإذا تحدثنا عن حجم المعاملات، فبالطبع، يأتي قطاع الشركات في المقدمة ".

وانطلقت في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

وينعقد المنتدى في نسخته الخامسة عشرة في المركز الدولي للمعارض "قازان إكسبو" من 14 وحتى 19 مايو الجاري، وموضوعه الرئيسي "الثقة والتعاون".

ويهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ويعد منصة لتنسيق الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية عبر الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: نوفوستي