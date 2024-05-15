مؤشر بورصة موسكو يصعد إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022

صعدت بورصة موسكو في تعاملات اليوم الأربعاء وارتفع مؤشرها للأسهم المقومة بالدولار RTS فوق مستوى 1200 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر 2022.

وارتفع مؤشر البورصة RTS، في تعاملات بعد الظهيرة، بنسبة 0.45% إلى 1202 نقطة، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022. كما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.28% إلى 3473.69 نقطة.

وفي سوق العملات، واصلت العملة الروسية ارتفاعها أمام عملات رئيسية، وجرى تداول الدولار دون مستوى 91 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 7 مايو الجاري.

وبحلول الساعة 16:33 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 30 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 90.99 روبل، وانخفض سعر صرف اليورو بواقع 5 كوبيكات إلى 98.90 روبل.

كما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 3 كوبيكات إلى 12.58 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT