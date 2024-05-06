شاهد كيف انهار سهم "ستاربكس" في ظل المقاطعة الداعمة لغزة (رسم بياني)

تواجه مجموعة علامات تجارية داعمة لإسرائيل ومن ضمنها "ستاربكس" الأمريكية للمقاهي خسائر فادحة بسبب المقاطعة على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتعاني "ستاربكس" من تراجع في المبيعات ما أدى إلى تراجع سعر سهما في البورصة في ظل موجة بيع، وأنهى سهم الشركة الأمريكية تعاملات الجمعة الماضية عند مستوى 73.11 دولار بانخفاض نسبته 2.43%.

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ويعد هذا أدنى مستوى يسجله سهم "ستاربكس" منذ 10 أبريل 2020، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ".

وللمقارنة فقد كان سهم "ستاربكس" في 6 نوفمبر الماضي عند مستوى 104.03 دولار، ما يعني أن سهم الشركة الأمريكية تراجع بنحو 30% منذ مطلع نوفمبر الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول سهم "ستاربكس" خلال الأشهر الست الماضية:

Bloomberg

المصدر: RT