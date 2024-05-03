الكويت.. إزالة جميع المباني المخالفة في "جزيرة مسكان" (فيديو)

قامت السلطات الكويتية بإزالة جميع المباني المخالفة في "جزيرة مسكان"، والتي تم بناؤها من قبل وافدين بطريقة غير قانونية.

وتم ذلك بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح.

فيديو/ إزالة جميع المباني المخالفة في جزيرة مسكان بأمر مباشر ومتابعة من وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف. pic.twitter.com/58UugN4iIt — المجلس (@Almajlliss) May 3, 2024

وجزيرة مسكان هي جزيرة كويتية صغيرة تقع في الجهة الشمالية الغربية من جزيرة فيلكا، والمسافة بينهما نحو 3 كم و 218 مترا، كما تبعد أقرب نقطة عن شاطئ الكويت حوالي خمسة عشر ميلا، وهي جزيرة رملية منخفضة يبلغ طولها 1.206 كيلومتر وعرضها 800 متر، وهي غير مأهولة بالسكان.

وقبل أيام ذكرت "القبس" أن اليوسف أصدر تعليمات لخفر السواحل لإزالة مساكن لصيادين وافدين مصريين وآسيويين نصبوها في جزيرة مسكان وحولوها إلى مساكن لهم.

وأوضح مصدر لصحيفة "القبس" أنه بناء على هذه التوجيهات قامت الجهات المعنية بإزالة جميع المساكن والشبرات، وتقوم فرق العمل المختصة حاليا بتنظيف المخلفات والانقاض وإزالة الطراريد التالفة من الجزيرة، وذلك بالتنسيق مع خفر السواحل والجهات المعنية.

وأشار المصدر إلى أن المتواجدين في الجزيرة كانت قامتهم صالحة وغير مخالفين وتم استدعاء كفلائهم وإبلاغهم بعدم تكرار إقامة المساكن في الجزيرة لأن الاقامة فيها ممنوعة.

وتتميز جزيرة مسكان بأهمية طبيعية كبيرة، فهي تضم العديد من الأنواع النباتية والحيوانية النادرة، وتعد جزيرة مسكان من الوجهات السياحية المميزة في الكويت.

وتسعى الحكومة الكويتية إلى تطوير جزيرة مسكان وتحويلها إلى مركز سياحي وثقافي. ومن المتوقع أن تصبح الجزيرة في المستقبل من أهم الوجهات السياحية في الكويت.

المصدر: وسائل إعلام كويتية