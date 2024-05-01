بتمويل سعودي.. افتتاح محطة "خليفة" لتوزيع المياه في البحرين (صور)

أفاد مراسلنا بافتتاح محطة "خليفة" لتوزيع المياه في مملكة البحرين ضمن مشروع ضخم يضم ثلاث محطات لتوزيع المياه، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

ويأتي هذا المشروع كجزء من التعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

وتم افتتاح المحطة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، الذي أكد على "أهمية هذا المشروع في تلبية احتياجات المواطنين المحليين مباشرة، حيث من المتوقع أن يستفيد من هذه المحطة أكثر من 60 ألف نسمة".

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وفيما يتعلق بأهداف المشروع، أكد المرشد أنه "يهدف بشكل رئيسي إلى توفير المياه الصالحة للشرب للسكان في مملكة البحرين، وهو ما يعكس التزام الصندوق السعودي للتنمية بتعزيز الحياة الصحية والرفاهية للمجتمع".

وأشار إلى أن "التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين يمتد لأكثر من 48 عاما، حيث تم تمويل برامج ومشاريع بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار، تختلف ما بين القطاعات التنموية والتعليمية".

وختم المرشد حديثه عن "استمرار التزام الصندوق بتقديم الدعم والمساعدة للبحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأكد أنه "سيتم الإنتهاء من باقي المشاريع المتبقية في الأشهر القادمة، وسيتم وضع حجر الأساس لمشاريع جديدة في المستقبل القريب".

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المصدر: "واس"