فيتنام تسجل نموا قياسيا بصادرات البن لتصبح ثاني أكبر مصدّر له في العالم

أشارت بيانات إحصائية إلى أن صادرات فيتنام من البن عام 2023 بلغت 4.24 مليار دولار، لتدخل قائمة أكبر ثلاثة مصدرين للبن في العالم.

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وزادت فيتنام صادراتها العام الماضي 1.5 مرة لترتفع من المرتبة الخامسة إلى الثانية في قائمة أكبر مصدري البن عالميا.

وتعود المرتبة الأولى في هذه القائمة تقليديا إلى البرازيل بالرغم من انخفاض صادرتها 14% إلى 7.35 مليون دولار.

وتحتل سويسرا المرتبة الثالثة في سوق القهوة حيث ازدادت صادراتها عام 2023 بنسبة 6.6% إلى 3.64 مليار دولار، مقارنة مع عام 2022.

المصدر: نوفوستي