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مئات الشاحنات تتكدس على الحدود الروسية الليتوانية

مال وأعمال

مئات الشاحنات تتكدس على الحدود الروسية الليتوانية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تكدست مئات الشاحنات على الحدود الروسية الليتوانية في ظل إجراءات غير ودية من جانب ليتوانيا تتعمد عرقلة مرور الشاحنات ما يؤخر وصول البضائع.

واتهم القائم بأعمال مدير هيئة الجمارك الروسية روسلان دافيدوف، اليوم الجمعة، السلطات فى دول البلطيق وفنلندا بعرقلة مرور البضائع وخلق طوابير على الحدود قصداً.

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ووصف المسؤول الروسي تصرف دول البلطيق وفنلندا بالغير اللائق والمشين، وأشار إلى أن نحو ألفي سيارة عالقة الآن على الحدود الروسية الليتوانية في نقطة عبور  بوراتشكي - تيريخوفو، إذ يسمح الجانب الليتواني بدخول 100 مركبة إلى روسيا فقط يوميا.

وعلق على ذلك بالقول إن 20 يوما تلزم لعبور الطابور كله، لافتا إلى احتمال أن تكون الشاحنات تنقل منتجات سريعة التلف أو أدوية أو منتجات أساسية.

ويقف الطابور على الحدود بين ليتوانيا ومقاطعة كالينينغراد، وهي مقاطعة روسية تقع بين دول أوروبية، حيث تطل المقاطعة على بحر البلطيق وتقع بين بولندا في الجنوب وليتوانيا في الشمال والشرق، وكانت روسيا تُمد مقاطعتها هذه بالبضائع والسلع من خلال الشحن البري عبر ليتوانيا.

المصدر: برايم

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