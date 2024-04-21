كوريا الجنوبية توقع اتفاقية إطارية لتقديم أموال التعاون الاقتصادي إلى أوكرانيا

وقعت كوريا الجنوبية اتفاقية إطارية مع أوكرانيا لتزويدها بأموال التعاون الاقتصادي، مما يمهد الطريق أمام سيئول لتنفيذ تعهدها بتقديم 2.1 مليار دولار لكييف في شكل قروض منخفضة الفائدة.

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وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أن وزير المالية تشوي سانغ-موك وقع الاتفاقية بشأن برامج القروض منخفضة الفائدة مع نظيره الأوكراني سيرغي مارشينكو في واشنطن يوم الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة)، حسبما

وفي العام الماضي، تعهدت كوريا الجنوبية بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي إلى أوكرانيا، حيث سيتم تقديم مبلغ 200 مليون دولار الأولي من المساعدات هذا العام في شكل مساعدات إنسانية للاستجابة للاحتياجات الطارئة في أوكرانيا، وسيتم إدارة المبلغ المتبقي البالغ 2.1 مليار دولار في شكل قروض طويلة الأجل ومنخفضة الفائدة من خلال صندوق التعاون والتنمية الاقتصادية (EDCF) اعتبارا من عام 2025.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن اتفاقية يوم الجمعة تهدف إلى وضع الأساس القانوني للمساعدة الائتمانية، مضيفة أن الجانبين اتفقا على "استكشاف المشروعات معا التي تساعد في إعادة إعمار أوكرانيا وتنميتها".

المصدر: "يونهاب"