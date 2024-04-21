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وزير السياحة السعودي: السياح الأجانب لا يشتكون من عدم توفر الكحول في المملكة (فيديو)

مال وأعمال

وزير السياحة السعودي: السياح الأجانب لا يشتكون من عدم توفر الكحول في المملكة (فيديو)
AFP
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قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن السياح الأجانب يأتون للمملكة لاستكشاف ثقافتها، ومن أجل العمل والترفيه أو لأسباب دينية، و"لا يشتكون من عدم توفر الكحول".

وأضاف الخطيب في تصريح أن "الناس ستأتي للتعرف على الثقافة ⁧‫السعودية⁩ أو للعمل أو للترفيه أو لأسباب دينية، وهؤلاء يستمتعون بما نقدمه من أطعمه والتجزئة والضيافة المحلية".

وعلق مغرد على تصريحات وزير السياحة السعودي، قائلا: "اللي يقول سياحة بدون كحول لن تنجح، هو يشوف نفسه فقط لأنه يسافر عشان ‏التجربة مميزة بتكون لكل سائح يعيش بدون كحول، ‏والأهم من هذا كله هو شبابنا اللي بينضج ويكبر بدون مايشرب كحول، ‏الكحول مرض خبيث ولا أحد يريد إدخال المرض إلى جسده".

وكان رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، شارك في فعالية رفيعة المستوى عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وسلطت خلالها الضوء على أهمية قطاع السياحة لاقتصاديات الدول، قبل أيام.

وقال خلال كلمة أمام الجمعية العامة إن "السعودية أصبحت واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبا للسياح على مستوى العالم. وقد تصدرت قائمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية في نمو عدد السياح الدوليين عام 2023".

وأضاف: "القطاع السياحي في المملكة ينمو بنسبة 55% واهتمامنا ينصب على استدامته بيئيا".

المصدر: صحيفة المرصد+news.un

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