خبير اقتصادي يتحدث عن توقعاته للأسعار في مصر بعد التخلص من السوق السوداء

اعتبر خبير اقتصادي مصري أن أسعار اللحوم في مصر سوف تتراجع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، موضحا أن انخفاضها سيأخذ بعض الوقت حتى تعود لما كانت عليه في السابق.

وقال أحمد جلال، خبير اقتصادي وعميد زراعة سابق في جامعة عين شمس بالقاهرة، خلال تصريحات لموقع "صدى البلد" الإخباري إن "الأسعار سوف تنخفض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بعد نحو شهر من الآن، ولكن ستأخذ بعض الوقت حتى تعود لما كانت عليه".

وأكد أنه "خلال الفترة المقبلة سنشهد انخفاضا في أسعار اللحوم ستصل لـ 270 جنيها للكيلو".

وشدد الخبير، أنه "يجب على المواطنين البحث عن الأماكن التي تبيع بأسعار مخفضة والاستجابة لمبادرة التخفيض"، مشيرا إلى أن "مصر تخلصت بشكل نهائي من السوق السوداء، والدولار متوفر في جميع البنوك".

وأضاف أن "أسعار الدواجن انخفضت أكثر من 17 جنيها للكيلو، تأكيدا لما نوهنا عنه قبل نهاية شهر رمضان 2024".

وأردف: "سوف تنخفض أسعار الدواجن والبيض مرة أخرى انخفاض كبير يحس به المواطن نتيجة لانخفاض أسعار الأعلاف، حيث تشير التوقعات إلى هبوط في أسعار هذه العناصر الأساسية لإنتاج الدواجن".

وتوقع جلال "انخفاض سعر كيلو الدواجن إلى 78 جنيها للمواطن في الأيام القليلة القادمة"، لافتا إلى أن "الدولة تعمل جاهدة على انخفاض جميع السلع الأساسية وهو ما شعر به جميع المواطنين في الفترة الحالية انخفاض حاد في عدد كبير من السلع الاستراتيجية".

المصدر: "صدى البلد"