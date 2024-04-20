خبير يؤكد حاجة دول مجموعة "بريكس" إلى إنشاء شبكة إنترنت مشتركة

أكد رئيس شركة "كريبروم" إيغور أشمانوف على حاجة دول مجموعة "بريكس" إلى إنشاء شبكة إنترنت مشتركة من أجل حماية أمنها في مجال أمن المعلومات.

وقال أشمانوف: "المنافسة الحالية تشبه الدخول إلى حلبة الملاكمة مع مايك تايسون والقول إن كل شخص لديه نفس القواعد وبذلك المنافسة عادلة".

وأضاف: "مايكروسوفت تحصل على المال مئات المرات أكثر من ياندكس، كل الشركات الأمريكية تتلقى الكثير من الدعم والمساعدة من الدولة. لذلك يمكنك مقاومة ذلك من خلال إنشاء شيء خاص بك، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل مشترك بين الدول".

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وتابع: "إنشاء شبكة إنترنت مشتركة يجعل من الممكن لكل بلد تعزيز التقنيات وأنظمة التشغيل والشبكات الاجتماعية لدول بريكس، بالإضافة إلى التعليم والدعم".

وقد شهدت "بريكس" في العام الجاري 2024 توسعا كبيرا مع انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات إلى المجموعة التي كانت تضم في السابق روسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين.

وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة السبع الكبار G7 البالغة نسبتها 30%.

المصدر: تاس