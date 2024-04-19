"الاتحاد للطيران" تعلن عودة رحلاتها إلى العمل بصورة طبيعية

أكدت "الاتحاد للطيران" الإماراتية أن رحلاتها عادت إلى العمل بصورة طبيعية، بعد الظروف الجوية الصعبة التي مرت بها الإمارات خلال الفترة الماضية.

وقالت "الاتحاد للطيران" إن رحلاتها شهدت بعض التأخير في يومي 16 و17 أبريل الجاري نظرا للظروف الجوية الماطرة في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن بعض الرحلات قد تكون معرضةً لتأخيرات طفيفة.

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ودعت الناقلة المسافرين إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على مواعيد إقلاع الطائرات، لافتة إلى أن سلامة الضيوف وطاقم العمل ستبقى في قمة أولوياتها.

وأعلنت "الاتحاد للطيران" أمس استقبالها أكثر من 1.4 مليون مسافر على متن رحلاتها خلال شهر مارس الماضي ونحو 4.3 مليون مسافر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

المصدر: وام