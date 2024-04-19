مصر.. ارتفاع كبير بسعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو يصل إلى 85 قرشا بنهاية تعاملات أول أسبوع بعد إجازة عيد الفطر في مصر في 9 بنوك مقارنة بآخر التعاملات يوم الاثنين قبل الإجازة.

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وجاء تحرك سعر الدولار في بداية أول يوم عمل للبنوك بعد خروج مفاجئ لاستثمارات أجنبية غير مباشرة من أذون وسندات الخزانة لكن بشكل طفيف للغاية بعد زياة المخاوف من التوترات الجيوسياسة عقب الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، وفق ما قاله مصرفيون لموقع مصراوي.

وجاءت الأسعار كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 85 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشا للشراء والبيع.

المصدر: مصراوي