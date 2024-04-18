الناقلة الروسية تجري تعديلات على رحلاتها الجوية إلى دبي

أجرت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" تعديلات على جدول رحلاتها بين دبي وموسكو، في ظل سوء الأحوال الجوية في الإمارات.

وقال الناقلة الوطنية الروسية، في بيان نشرته في قناتها بتطبيق "تلغرام" اليوم الخميس، إن الرحلة الجوية SU525 من المقرر أن تغادر اليوم الساعة 08:00 (توقيت الإمارات) من مطار آل مكتوم (في دبي).

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كذلك أدخلت الشركة الروسية تعديلات على رحلات من موسكو إلى دبي في ظل تعليق مطار دبي استقبال الطائرات حتى صباح الخميس، وتم تعديل موعد إقلاع الرحلتين SU524 وSU520 من مطار موسكو إلى دبي لتصبحا اليوم الساعة 09:10 (توقيت العاصمة الروسية) والساعة 10.20 (توقيت العاصمة الروسية) على التوالي.

وشهدت الإمارات هطول كميات أمطار كبيرة تسببت في سيول وفيضانات في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

وفي ظل التحديات التشغيلية المستمرة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطريق علقت أو عدلت شركات طيران رحلاتها إلى دبي، وأمس أعلنت طيران الإمارات تمديد تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من دبي حتى صباح اليوم الخميس.

المصدر: RT + وام