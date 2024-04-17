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الكويت تفتح الباب أمام العمالة المصرية من جديد

مال وأعمال

الكويت تفتح الباب أمام العمالة المصرية من جديد
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أعادت الكويت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الجاري، بناء على قرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية.

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جاء ذلك بعد أقل من مضي شهر على عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي الكويتي.

وبحسب ما جاء في صحيفة "الجريدة" الكويتية، سمحت الجهات الحكومية بالدولة باستقدام العمالة المصرية في وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت، مشيرة إلى أن الوظائف المطلوبة في الكويت هي أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات وحفارو قبور.

وقد وضعت القوى العاملة الكويتية شرطين لإصدار تصاريح العمل للمتقدمين، الأول هو إجراء فحص طبي في المعامل الرسمية، والثاني إدراج الرقم القومي المصري للعامل على الأوراق الرسمية، وذلك منعًا للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية.

المصدر: الجريدة الكويتية

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