شركة طيران جديدة تربط السعودية بإفريقيا

أفادت مصادر مطلعة بأنه سيتم قريبا إطلاق شركة طيران سعودية جديدة في الرياض من قبل أحد المستثمرين تربط بين السعودية وقارة إفريقيا، بهدف دعم الجوانب السياحية والاستثمارية.

وبحسب المصادر، فإن المستثمر أتم الحصول على الموافقات النظامية من الجانبين المحلي، والاتحاد الإفريقي للطيران المدني، وينتظر في الفترة المقبلة الإعلان عن التفاصيل التي تتعلق بموعد إطلاق وتشغيل الشركة، ومساراتها.

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وأكدت المصادر، التي شاركت في اجتماع عقد في الرياض خلال الأشهر الماضية، أن الرغبة الكبيرة من الدول الإفريقية في التوسع في العلاقات الاقتصادية والسياحية مع السعودية كانت هي الداعم الأساسي في تأسيس شركة الطيران الجديدة التي ستتخصص في المسارات الجوية بين السعودية والقارة السمراء فقط.

يذكر أن السعودية أعلنت في مارس 2023 تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي السعودي الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزا لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم، آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وسجلت السعودية قفزة في عدد السياح القادمين إليها من الخارج خلال 2023، حيث بلغ عددهم نحو 27 مليون سائح، أنفقوا أكثر من 100 مليار ريال، فيما بلغ عدد سياح الداخل 77 مليون.

المصدر: الاقتصادية