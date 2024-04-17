انخفاض أسعار النفط في ظل المخاوف حول الطلب

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء في ظل مخاوف ضعف الطلب العالمي، وبعد امتصاص الأسواق صدمة التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.67% إلى 84.79 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.53% إلى 89.54 دولار للبرميل.

إقرأ المزيد

ويأتي التراجع بعد صعود الأسعار يوم أمس، حيث جرى تداول "برنت" فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، وجاء ذلك في ظل بيانات صينية إيجابية ومخاوف الأسوق من تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: RT + بلومبرغ