مصر تعلن موعد وصول الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة

كشف المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني موعد وصول الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة التي تم إبرامها مع الإمارات.

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وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك سيولة نقدية دخلت الدولة خلال الفترة الأخيرة، وهناك نوع من الترشيد الضروري لعملية الإنفاق، لاستخدام الموارد بصورة مثلى في تغطية الاحتياجات.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وجار تسلم الشرائح المختلفة وفقا للتوقيتات المحددة لها، لافتا إلى أنه تم استلام الشريحة الأولى من أموال صفقة رأس الحكمة، ومن المقرر أن تستلم الحكومة الشريحة الثانية، في بداية شهر مايو المقبل.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق وصول نحو 10 مليارات دولار من دولة الإمارات إلى البنك المركزي المصري، وكان من المقرر أن تتلقي البلاد دفعة جديدة من أموال رأس الحكمة خلال الأسبوع الماضي، لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

المصدر: RT