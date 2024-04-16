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التصعيد بين إيران وإسرائيل يعزز سوق الغاز الأوروبية

مال وأعمال

التصعيد بين إيران وإسرائيل يعزز سوق الغاز الأوروبية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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عوضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا التراجع المسجل خلال العام الجاري 2024، في ظل مخاوف ازدياد حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أن أكد مسؤولون إسرائيليون كبار أن تل أبيب لا تمتلك خيارا سوى الرد على الهجوم الإيراني الذي نفذ نهاية الأسبوع الماضي.

وصعدت أسعار الوقود الأزرق بنحو 7% في تعاملات اليوم، وذلك لليوم الرابع على التوالي. وأجبرت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة هذا الشهر المتداولين على إعادة تقييم إمدادات الطاقة في أوروبا في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

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وكانت أسعار الغاز قد تراجعت بنحو 30% منذ بداية العام الجاري، لكنها عادت للارتفاع مؤخرا. ودعا مسؤولون أوروبيون وأمريكيون إسرائيل لتجنب التصعيد المتبادل الذي يمكن أن يؤدي إلى حرب واسعة.

ويهدد الصراع الواسع في منطقة الشرق الأوسط بدفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع في وقت لا تزال فيه البنوك المركزية تحاول كبح جماح التضخم في العالم.

المصدر: بلومبرغ

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