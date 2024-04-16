رئيس "الدوما": واشنطن ستواصل إشعال النزاعات المسلحة لتأجيل سداد ديونها

أكد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الولايات المتحدة ستثير المزيد من النزاعات العسكرية في العالم لتؤجّل سداد ديونها الهائلة التي تجاوزت 34.65 تريليون دولار.

وكتب على "تليغرام": "فقدان الهيمنة أمر مكلّف للميزانية الأمريكية. ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد بلغ عجز الميزانية في مارس الماضي 236 مليار دولار في مسار سلبي ثابت، واليوم يتم تمويل نحو 28% من نفقات الميزانية الأمريكية عبر الاقتراض".

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وأضاف: "تجاوز الدين العام الأمريكي 34.65 تريليون دولار وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، ارتفعت قيمة هذه الديون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 107.2% إلى 131.5%".

وتابع: "أصبحت تكاليف خدمة هذا الدين البند الأكثر إشكالية في النفقات، حيث سيصل حجم مدفوعات الفائدة في المستقبل القريب إلى ثلث إيرادات الميزانية الأمريكية".

وقال: "النمو الجامح للدين الأمريكي يعني أن واشنطن ليس لديها خطط لسداده حيث اعتادت على حل مشكلاتها على حساب الآخرين. ومن أجل الحفاظ على هيمنتها بدأت الولايات المتحدة الحرب في أوكرانيا، وضحّت باقتصاد الاتحاد الأوروبي، إلا أنه تبين أن كل هذا لا يكفي".

وتابع: "اليوم يقومون مرة أخرى بالتحريض على العمل العسكري، ولكن هذه المرة في الشرق الأوسط. ستستمر واشنطن في خلق مزيد ومزيد من النزاعات العسكرية في محاولة منها لتأجيل إعلان إفلاسها الذي سيحدث حتما مع هذا الحجم من الاقتراض".

المصدر: "تليغرام"