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دبي.. طرح ورقة نقدية من الذهب

مال وأعمال

دبي.. طرح ورقة نقدية من الذهب
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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قدمت شركات صياغة ومجوهرات منتجا مميزا في الإمارات وهو عبارة عن ورقة نقدية تذكارية من الذهب الخالص تتضمن معالم من مدينة دبي الإماراتية.

والورقة النقدية من عيار 24 قيراطا هي من إبتكار Dian Jewellery بالتعاون مع Finmet DMCC وValaurum، وهي تحيي ذكرى تجارة الذهب التاريخية في دبي وتتضمن معالم المدينة السياحية الشهيرة.

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ويطلق على دبي لقب "مدينة الذهب" نسبة إلى سوق المعدن النفيس الضخم في دبي، والذي يعد أحد أكبر أسواق الذهب في العالم.

ويبلغ وزن الورقة النقدية التذكارية 0.1 غرام من الذهب، وتتميز كل ورقة برقم تسلسلي فريد، ويبلغ ثمن الورقة 159 درهما إماراتيا، ويمكن شراؤها في سوق الذهب بدبي.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية 

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