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مصر.. الدولار يقفز مجددا

مال وأعمال

مصر.. الدولار يقفز مجددا
صورة تعبيرية
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ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية أمام نظيرتها المصرية، في تعاملات اليوم الاثنين، وسجل 48.75 جنيه للدولار، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وجاء ارتفاع سعر الدولار اليوم في أول يوم عمل للبنوك المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث صعدت العملة الخضراء في "بنك مصر" إلى 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.

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وصعد سعر الدولار في "بنك الإسكندرية" اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة مسجلا 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع

المصدر : المصري اليوم + المال

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