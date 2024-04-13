الصين وفيتنام وإيطاليا تشغل المراكز الأولى عالميا بين مصدري الأحذية

أشارت بيانات منصة Comtrade الأممية إلى أن الصين وفيتنام وإيطاليا احتلت المراكز الثلاثة الأولى عالميا بين مصدري الأحذية العام الماضي.

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وأشارت البيانات إلى أن قيمة صادرات الأحذية في العالم تجاوزت 154 مليار دولار، حيث احتلت صادرات الصين المركز الأول بقيمة 53 مليار دولار، تليها فيتنام بـ20 مليار دولار، وإيطاليا بنحو 15 مليار دولار.

وشغلت ألمانيا وإندونيسيا المرتبتين الرابعة والخامسة، حيث بلغت قيمة صادرات ألمانيا أكثر من 11 مليار دولار، وإندونيسيا 6 مليارات.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة خمسة أكبر مصدري الأحذية في العالم لا تزال دون تغيير خلال السنوات التسع الماضية، باستثناء عام 2019، عندما أزاحت فرنسا إندونيسيا من المركز الخامس.

ولا تدخل روسيا وبيلاروس قائمة المصدرين الرئيسيين للأحذية في العالم، حيث صدرت روسيا عام 2021 أحذية بقيمة نحو 254 مليون دولار وبيلاروس بقيمة 229 مليون دولار، حيث تستهلك السوق الداخلية معظم الإنتاج.

المصدر: نوفوستي