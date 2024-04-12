من بينها دول عربية.. أكبر الأسواق لشركات المقاولات التركية

بلغ حجم المشاريع التي أنجزها قطاع المقاولات التركي خارج البلاد، 4.3 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2024، وجاءت روسيا كأكبر سوق لهذا القطاع الحيوي.

ونفذ قطاع المقاولات التركي 40 مشروعا خارج تركيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بلغ متوسط قيمة كل مشروع 107 ملايين دولار.

ووصل إجمالي المشاريع التي نفذها قطاع المقاولات منذ عام 1972 وحتى مارس الماضي نحو 12 ألف مشروع في 136 بلدا، بقيمة 507.2 مليارات دولار.

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وحلت روسيا في المركز الأول بتسجيلها 20.1% من إجمالي المشاريع، بقيمة 102.1 مليار دولار. وجاءت تركمانستان ثانيا بنسبة 10.5% بقيمة 53.4 مليار دولار، ثم العراق بنسبة 6.8% وبقيمة 34.6 مليار دولار.

وحلت ليبيا رابعا بقيمة 30.8 مليار دولار، والسعودية خامسا بـ27.8 مليار دولار، ثم الجزائر بـ21 مليار دولار، تليها قطر بـ20.2 مليار دولار.

المصدر: الأناضول