"الصين تزج بالمرتشين خلف القضبان".. اتهام مسؤول سابق كبير بالفساد

اتهم مدير تنفيذي سابق بالبنك المركزي الصيني بالاختلاس والرشوة، في إطار موجة ملاحقات قضائية لكبار المسؤولين على ذمة جرائم مالية.

وجهت محكمة في تانغشان لائحة اتهام إلى تانغ شوانغنينغ، الذي شغل مناصب عليا في بنك الشعب الصيني واللجنة التنظيمية الصينية، إلى جانب كونه رئيس سابق لمجموعة "تشيانا إيفربرايت غروب"، بحسب بيان أصدرته النيابة الشعبية العليا اليوم الجمعة.

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واعتقل تانغ (69 عاما) في يناير الماضي للاشتباه في تورطه في الاختلاس والرشوة، وفي نفس الشهر تم طرده من الحزب الشيوعي الحاكم.

وقال البيان إن الإدعاء يشتبه في أن تانغ استغل منصبه في البنك المملوك للدولة "للبحث عن الراحة للآخرين" في الوظائف والقروض مقابل مدفوعات غير قانونية كانت "ضخمة بشكل خاص".

ويأتي ذلك في إطار موجة ملاحقات قضائية لكبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم مالية، ففي فبراير الماضي، تم توجيه الاتهام إلى ليو ليانغ، الرئيس السابق لبنك الصين، بتهم مماثلة.

ومن بين كبار المصرفيين الآخرين الذين استهدفتهم مزاعم الفساد، مسؤول كبير سابق في البنك المركزي الصيني، سون غوفينغ، الذي حكم عليه بالسجن لأكثر من 16 عاما بتهمة قبول رشا.

المصدر: أ ب