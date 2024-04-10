"آبل" تضاعف إنتاج "آي فون" في الهند

ضاعفت شركة "آبل" الأمريكية إنتاج هواتفها الذكية "آي فون" في الهند في السنة المالية 2023 ليصل من الناحية النقدية إلى 14 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر.

وذكرت الوكالة أن شركة "آبل" تنتج حاليا حوالي 14% من أجهزتها الأساسية في الهند.

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وعزت المصادر زيادة الإنتاج في الهند لاتفاقيات مبرمة بين شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة وشركتين تايوانيتين تمتلكان مصانع في الهند، بالإضافة إلى نقل جزء من خطوط تجميع الهواتف الذكية من الصين إلى الهند.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة بأن الهند ستتفوق على الصين بالنمو الاقتصادي في العام 2028، حينها سيتسارع نمو الاقتصاد الهندي إلى 9% مقابل تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى 3.5%.

المصدر: نوفوستي