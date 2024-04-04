روسيا تعلن اكتشافها 222 حقلا للنفط والغاز في 5 سنوات

اكتشفت روسيا على مدى السنوات الخمس الماضية 222 حقلا للهيدروكربونات، وتركز معظمها في حوض النفط والغاز "فولغا-أورال".

وجاء ذلك بحسب تصريح لأوريست كاسباروف، نائب رئيس هيئة "روسنيدر" (الهيئة المختصة في التنقيب عن الثروات الباطنية في روسيا) خلال تقديمه تقريرا خلال اجتماع للهيئة الروسية اليوم الخميس.

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وأشار المسؤول الروسي إلى أنه تم اكتشاف 43 حقلا للنفط والغاز في العام 2023، توزعت بين حقل ضخم يتضمن نفطا ومكثفات غاز وحقول متوسطة وصغيرة الحجم.

وبحسب بيانات مرئية عرضها المسؤول خلال الاجتماع، فإن عدد الحقول المكتشفة خلال العام 2023 يزيد بأكثر من 26.5% عن مستوى عام 2022. وأظهرت المواد أنه في العام 2021 تم اكتشاف 37 حقلا، و49 حقلا في 2020، و59 حقلا في 2019.

ويقع حوض النفط والغاز "فولغا-أورال" في المنطقة الواقعة بين نهري الفولغا والأورال في روسيا، وتبلغ مساحته حوالي 700 ألف كيلومتر مربع، ويمتد على أراضي جمهوريات تتارستان وباشكورتوستان وأودمورتيا ومقاطعات ساراتوف وسامارا وفولغوغراد وأستراخان، وكذلك جزء من مقاطعتي أورينبورغ وبيرم.

المصدر: نوفوستي