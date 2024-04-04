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بينها عملات عربية.. أقوى العملات في العالم

مال وأعمال

بينها عملات عربية.. أقوى العملات في العالم
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تحدد قوة العملة بناء على عوامل مختلفة، بما في ذلك فروق أسعار الفائدة وشروط التجارة، فما هي أقوى العملات في العالم في العام 2024؟

نشر موقع "تيكوبيديا" (techopedia) تصنيفا لأقوى العملات في العالم أمام الدولار الأمريكي، وشدد الموقع على أهمية المؤشرات الاقتصادية المختلفة والتوترات الجيوسياسية في تحديد سعر صرف العملات.

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وقوة العملة هي القوة الشرائية النسبية للعملة مقارنة بالعملات الأخرى، وتم اعتماد العملة الأمريكية في التصنيف كمعيار. ووفقا للموقع تصدرت 3 عملات عربية التصنيف.

وفيما يلي أقوى 10 عملات في العالم (بناء على بيانات 27 مارس 2024):

بينها عملات عربية.. أقوى العملات في العالم

المصدر: "تيكوبيديا"

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