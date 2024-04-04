الدولار يتوقف عن التأرجح في مصر

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم ونهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

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وجاء ذلك بعدما شهد سعر العملة الخضراء ارتفاعا طفيفا داخل عدد من البنوك بختام تعاملات أمس الأربعاء.

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات - البنك الأهلي المصري وبنك مصر- سجل سعر صرف الدولار47.36 جنيه للشراء، و 47.46 جنيه للبيع . وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.32 جنيه للشراء، و 47.46 جنيه للبيع.

وتتغير أسعار الدولار من وقت لآخر منذ تحرير سعر الصرف بعد أن بدأ في التراجع تدريجيا من نحو 50 جنيها في أول يوم لتعويم الجنيه، ولكنه يستمر في الصعود والهبوط.

المصدر: القاهرة 24