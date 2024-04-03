دبي تستضيف حدثا لتعزيز العلاقات بين روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

سيمثل منتدى الأعمال الدولي "عالم الفرص" المنعقد في دبي هذا الشهر منصة عالمية جديدة لتطوير العلاقات بين روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وينعقد الحدث في دبي بالإمارات يومي 23 و24 من شهر أبريل الجاري، وتنظم المنتدى شركة "سينيرجي" بدعم من مؤسسة "روسكونغرس".

ويعد المنتدى منصة لتوطيد أواصر التعاون بين الشركات الروسية ونظيراتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأشار المنظمون إلى تزايد اهتمام الشركات الروسية بالمنطقة

وبحسب منظمي الحدث فإن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 نحو 8.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 63% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الأمر الذي يؤكد أهمية التعاون بين قطاعات الأعمال لتعزيز التجارة، وسيطلع المشاركون في المنتدى على الفرص المتاحة لروسيا في مختلف قطاعات الاقتصاد وآفاق التعاون بين دول "بريكس" والشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج وروسيا في مجلات النقل والخدمات اللوجستية.

كذلك سيبحث المشاركون:

- تطور تكنولوجيا المعلومات في العالم

- تنمية السياحة في دول مجموعة "بريكس"

- الاتجاهات العالمية في العلوم والتعليم والتصميم البيئي كجزء من الحوار الثقافي بين الشرق والغرب

- التحديات والفرص الرئيسية المرتبطة بالانتقال إلى اقتصاد يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

- المبادرات التي تساعد النساء على تحقيق إمكاناتهن بشكل فعال في الحياة التجارية.

المصدر: RT