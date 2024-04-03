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التضخم في تركيا يسجل ارتفاعا طفيفا

مال وأعمال

التضخم في تركيا يسجل ارتفاعا طفيفا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل طفيف في مارس الماضي ليصل إلى 68.5% على أساس سنوي مقارنة بـ67.1% في فبراير، حسب بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى صعود أسعار المستهلك بنسبة 3.16% في مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير الذي قبله الماضي.

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وقدر خبراء اقتصاد في مجموعة أبحاث التضخم أن معدل التضخم بلغ 124.63% خلال 12 شهرا المنتهية في مارس الماضي، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 5.68% خلال شهر.

وصعدت الأسعار بشكل ملحوظ في قطاعات: التعليم (+140.1%) والصحة (+80.25%) والنقل (+79.9%) والمنتجات الغذائية (+70.4%).

وكان البنك المركزي التركي، في مارس الماضي، قرر رفع سعر الفائدة إلى 50% سنويا في خطوة تهدف لمحاربة التضخم.

المصدر: RT + أ ف ب

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