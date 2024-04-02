صفقة رأس الحكمة تحدث تغييرا كبيرا في الأصول الأجنبية

أظهرت بيانات البنك المركزي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر تقلص بـ217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) في فبراير، بعد دفعة بقيمة 5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة.

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وانخفض العجز في فبراير إلى 679 مليار جنيه. ولم يعكس بعد هذا الرقم تأثير برنامج دعم مالي موسع بقيمة 8 مليارات دولار أُبرم مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم 29 فبراير، أن مصر تلقت دفعة أولية بلغت 5 مليارات من دولة الإمارات في صفقة بقيمة 24 مليار دولار بشأن مشروع بشبه جزيرة رأس الحكمة غرب الإسكندرية.

وفي نفس السياق، التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع وزير البترول طارق الملا، وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل، وكذا موقف توفير الاحتياجات البترولية، خاصة قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد وزير البترول أن مصر تستهدف تحقيق استثمارات أجنبية كبيرة في صناعة الغاز والبترول العام المالي المقبل، وتسعى لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مشيرا إلى مواصلة أعمال البحث والاستكشاف من خلال عدة شركات عالمية كبرى تشارك قطاع البترول في تنفيذ برنامج طموح للبحث والاستكشاف للغاز في البحر المتوسط، وتقوم حاليا هذه الشركات، التي أكدت التزامها بخططها في مصر، بالعمل على حفر العديد من الآبار، كما أن مصر تعمل على رفع كفاءة الحقول القائمة من خلال برامج حفر العديد من الآبار للحفاظ على معدلات الإنتاج، إضافة إلى ذلك وجود شركات عالمية عديدة ترغب في الدخول في شراكات للاستثمار بمصر في ظل الفرص الواعدة، وهو ما ينبئ بتحقيق نجاحات قادمة.

المصدر: RT