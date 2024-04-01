سوريا..أسعار جديدة للمشتقات النفطية

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا يوم الاثنين، قرارا عدلت فيه أسعار بعض المشتقات النفطية.

وحددت الوزارة بموجب القرار، "سعر مبيع المستهلك من مادة البنزين الأوكتان 95 بـ 13985 ليرة سورية لليتر الواحد.

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وسعر مبيع ليتر المازوت للآليات العاملة على المازوت باستثناء آليات النقل الجماعي للركاب داخل وخارج المدن والمحافظات والجرارات الزراعية بـ 12100 ليرة سورية لليتر الواحد.

ووفقا للقرار، يتوجب على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد الإعلان عن هذا السعر ونوعية المادة بشكل واضح ضمن المحطات، ويخضع مخالفو أحكام القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المصدر: RT