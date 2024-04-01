انخفاض اعتماد الاقتصاد الروسي على الصادرات إلى أدنى مستوى منذ 1995

انخفضت حصة صادرات السلع والخدمات من حجم الناتج المحلي الإجمالي الروسي العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ عام 1995، حسب هيئة الإحصاء الروسية.

وتراجعت نسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي 2023 إلى 23%، وعزا خبراء ذلك إلى زخم الطلب المحلي الذي عوض الطلب الخارجي، وتزامن ذلك مع العقوبات الغربية المفروضة.

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وللمقارنة فقد كانت نسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي في هيكل الاقتصاد الروسي في العام 2000 عند 44.1%، وفي العام 2023 سجل المؤشر 23.3%.

ووفقا لبيانات رسمية فقد بلغت صادرات السلع والخدمات الروسية في العام الماضي 465.4 مليار دولار، بانخفاض نسبته 27% عن مستواها في العام 2022.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الروسي دخل قائمة الخمسة الأسرع نموا في اقتصادات مجموعة العشرين، إذ سجل نموا العام الماضي بواقع 3.6%.

المصدر: أر بي كا