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أسعار الذهب تبلغ مستوى تاريخيا

مال وأعمال

أسعار الذهب تبلغ مستوى تاريخيا
Sputnik
صورة تعبيرية
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سجل الذهب ارتفاعا قياسيا في تعاملات اليوم الاثنين في ظل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 1.62% إلى 2274.70 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى في تاريخ التداولات.

وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.92% إلى 2250.71 دولار للأونصة، كذلك صعدت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.30% إلى 25.42 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

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وتشهد أسعار الذهب ارتفاعا في ظل توقعات باتجاه البنك المركزي الأمريكي نحو تيسير السياسة النقدية (خفض سعر الفائدة)، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في العالم.

وكانت أسعار المعدن الأصفر قد سجلت الشهر الماضي أعلى مستوى على الإطلاق، حينها بلغت العقود 2230 دولارا للأونصة، واليوم جددت العقود المستوى التاريخي المسجل.

المصدر: RT + بلومبرغ

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