أشار تقرير أمريكي إلى أن حجم التجارة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة انخفض خلال الفترة من 2013 إلى 2023 إلى أكثر من السُبع.

وأورد التقرير الذي صدر عن مكتب ممثل الولايات المتحدة في المفاوضات التجارية كاثرين تاي انخفاض حجم التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا من 38.2 مليار دولار في عام 2013 إلى 5.2 مليار دولار في عام 2023.

ورد التقرير سبب انخفاض حجم التجارة جزئيا إلى جائحة كوفيد-19، كعامل ساهم في انخفاض حجم التجارة بين البلدين.

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وأشار التقرير أيضا إلى تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسة الصناعية والتجارية الروسية الموجهة لتحفيز الداخل، بما في ذلك برامج استبدال الواردات. بالإضافة إلى ذلك، يرى الخبراء أن انخفاض حجم التجارة يعود للعقوبات الأمريكية وإجراءات مراقبة الصادرات المطبقة ضد روسيا.

وأكد التقرير أن السلطات الأمريكية تجري تقييما وتحليلا لتأثير العقوبات والعقوبات المضادة على التجارة.

في الوقت نفسه، يؤكد التقرير أن فرص التفاعل في القضايا التجارية محدودة للغاية، بسبب القطع شبه الكامل للعلاقات الأمريكية ــ الروسية.

المصدر: تاس