مصر.. شركة بيبسي تعلن عن قرار جديد بعد مقاطعتها في مصر

كشف تجار في مصر أن شركة بيبسي أقرت خصومات وتخفيضات مؤقتة، على أسعار بعض منتجات المشروبات الغازية بداية من اليوم الأربعاء 27 مارس 2024.

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وأوضح التجار أن شركة بيبسي منحت التجار خصومات بنحو 20 جنيها للصندوق الواحد من عبوات الكانز العادي 330 مليلترا وهو الكانز الأكثر شعبية ومبيعا في مصر من الشركة.

وأضاف التجار: شركة بيبسي طرحت خصومات أيضا على الكانز 250 مليلترا بنحو 25 جنيها على الصندوق، وهو أيضا من أشهر الأصناف التي تحظى بمبيعات لدى الشركة.

وتابع التجار أن أسعار شركة بيبسي سيصبح صندوق كانز ستار بسعر 205 جنيهات وسعر صندوق كانز الجيب 180.5 جنيه بعد الخصومات التي تستمر حتى 31 مارس الحالي.

تأتي خصومات شركة بيبسي المصنعة للمشروبات الغازية في مصر، بعد سلسلة زيادات قوية في أسعار منتجات الشركة خلال آخر عامين، وبعد حملة المقاطعة الكبرى التي تتعرض لها الشركة في مصر على خلفية دعمها للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

المصدر: القاهرة 24