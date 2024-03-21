أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق

قفزت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الخميس، وتجاوزت العقود مستوى 2200 دولار للأونصة وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 2.34% إلى 2233.40 دولار للأونصة، في حين صعدت العقود الفورية بنسبة 0.99% إلى 2207.95 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

Bloomberg

ويأتي الصعود بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت سعر الفائدة والحفاظ على رؤيته بخفضها ثلاث مرات هذا العام.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن "مسؤولي البنك يرغبون في رؤية المزيد من الأدلة على تراجع أسعار المستهلكين".

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كذلك تلقت أسعار المعدن النفيس دعما من التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية في العالم.

المصدر: RT + بلومبرغ