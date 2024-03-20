 
مباشر

12 دولة تستحوذ على صادرات الغاز المصري

مال وأعمال

12 دولة تستحوذ على صادرات الغاز المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x70a

ذكر تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي بلغت 2.730 مليار دولار خلال عام 2023.

إقرأ المزيد
بلومبرغ: إسرائيل تمد مصر بكميات ضخمة من الغاز
بلومبرغ: إسرائيل تمد مصر بكميات ضخمة من الغاز

وأوضح التقرير أن الصادرات تركزت في أثني عشر دولة هي:

1- تركيا بحجم صادرات 824.4 مليون دولار .

2- كوريا الجنوبية بحجم صادرات 281.73 مليون دولار .

3- اليونان بحجم صادرات 271.03 مليون دولار .

4- إيطاليا بحجم صادرات 216.64 مليون دولار .

5- إسبانيا بحجم صادرات 185.6 مليون دولار .

6- الهند بحجم صادرات 120.7 مليون دولار .

7- إنجلترا بحجم صادرات 118.5 مليون دولار .

8- سنغافورة بحجم صادرات 97.94 مليون دولار .

9- الأردن بحجم صادرات 80.6 مليون دولار .

10- فرنسا بحجم صادرات 52.41 مليون دولار .

11- رومانيا بحجم صادرات 42.34 مليون دولار .

12- تايلاند بحجم صادرات 40.8 مليون دولار .

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين