12 دولة تستحوذ على صادرات الغاز المصري

ذكر تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي بلغت 2.730 مليار دولار خلال عام 2023.

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وأوضح التقرير أن الصادرات تركزت في أثني عشر دولة هي:

1- تركيا بحجم صادرات 824.4 مليون دولار .

2- كوريا الجنوبية بحجم صادرات 281.73 مليون دولار .

3- اليونان بحجم صادرات 271.03 مليون دولار .

4- إيطاليا بحجم صادرات 216.64 مليون دولار .

5- إسبانيا بحجم صادرات 185.6 مليون دولار .

6- الهند بحجم صادرات 120.7 مليون دولار .

7- إنجلترا بحجم صادرات 118.5 مليون دولار .

8- سنغافورة بحجم صادرات 97.94 مليون دولار .

9- الأردن بحجم صادرات 80.6 مليون دولار .

10- فرنسا بحجم صادرات 52.41 مليون دولار .

11- رومانيا بحجم صادرات 42.34 مليون دولار .

12- تايلاند بحجم صادرات 40.8 مليون دولار .

المصدر: RT