إفريقيا الوسطى تناشد روسيا مساعدتها على التغيير وخلق فرص لشبابها

دعا رئيس وزراء إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا الشركات والمؤسسات الزراعية الروسية إلى تطوير القطاع الزراعي في بلاده، بما يساعدها على التغيير وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف: "سنعمل جاهدين على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين داخل البلاد وجذبهم من الخارج، وأناشد المستثمرين من روسيا أن يساعدونا على التغيير نحو الأفضل، وخلق فرص عمل للشباب".

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ولفت إلى أن تربية الماشية والزراعة قطاع قادر على إعطاء زخم قوي للتنمية في بلاده.

المصدر: نوفوستي