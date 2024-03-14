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"الحلم يتحقق".. بوتين يتحدث عن مشروع ضخم حلمت به روسيا منذ التسعينيات

مال وأعمال

Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم إطلاق مشروع سكة الحديد فائقة السرعة بين موسكو وبطرسبرغ
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استذكر الرئيس فلاديمير بوتين أن المشروع الذي أذن بإطلاقه اليوم لبناء سكة حديد للقطارات عالية السرعة بين موسكو وبطرسبرغ كان حلما أثناء عمله في إدارة مدينة بطرسبرغ في التسعينات.

وجاء تصريح بوتين خلال مشاركته بمراسم إطلاق مشروع نقل ضخم يتضمن بناء سكة حديد للقطارات عالية السرعة بين موسكو ومدينة سان بطرسبورغ، وشارك في المراسم مسؤولون بينهم رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي غيرمان غريف.

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وخلال المراسم وجه بوتين حديثه لغريف، الذي عمل معه في إدارة بطرسبورغ في الماضي قائلا: "أنا وأنت عندما كنا نعمل في إدارة سان بطرسبورغ، كنا نحلم ببناء هذا المسار، في الواقع لم يكن هذا حلمنا وحدنا بل وحلم رؤسائنا آنذاك".

ويتضمن المشروع بناء سكة حديد للقطارات عالية السرعة بين المدينتين، بما يقلص الرحلة بين موسكو وسان بطرسبورغ (المسافة 634 كم) إلى ساعتين و15 دقيقة قياسا بأربع ساعات الآن.

المصدر: RT

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