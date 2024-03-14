الإسرائيليون يحوّلون وجهاتهم السياحية عن مصر والإمارات.. لكن إلى أين يتجهون؟

خرجت مصر والإمارات وتركيا من قائمة الوجهات العشر للسياح الإسرائيليين في عيد الفصح لعام 2024، بعد أن توسطت الدول الثلاث وجهات السياحة الإسرائيلية الخمس الأولى العام الماضي.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه على الرغم من أنه في الوقت الذي حدث فيه انخفاض بنسبة تزيد عن 90% في عدد الرحلات الجوية إلى تركيا ومصر، فقد سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد زيادة في نسبة الركاب مقارنة بـ الربع الأخير قبل الحرب على غزة.

ونشرت شركة PassportCard، - شركة تأمين السفر الأجنبية -، المؤشر الخاص بشهر مارس، والذي يبدو منه أن الحرب أحدثت العديد من التغييرات في عادات سفر الإسرائيليين في الخارج، بدءاً باختيار الوجهة، وانتهاءً بمدة إقامتهم، والبقاء في الخارج.

ووفق موقع ice الإخباري الإسرائيلي جاء على رأس قائمة الوجهات المدعوة لقضاء عيد الفصح تأتي الولايات المتحدة، حيث يسافر أكثر من 12% من الإسرائيليين خلال هذه الفترة، أي أكثر من ضعف ما كان عليه عيد الفصح الماضي، عندما كانت الولايات المتحدة في المرتبة السادسة بنسبة 5.5% من إجمالي الرحلات الجوية، وجاء في المركز الثاني العالم الجاري في وجهات عيد الفصح، تايلاند، التي يسافر إليها 10% من الإسرائيليين.

وفي العام الماضي، لم تكن تايلاند على الإطلاق في جدول الوجهات العشر الأكثر شعبية، كما ظهرت دولة جديدة أخرى في القائمة هي اليابان، التي صعدت إلى المركز الخامس بحوالي 6% من الرحلات الجوية، فيما أحتلت اليونان، التي تصدرت قائمة الوجهات الأكثر شعبية لعيد الفصح العام الماضي، المركز الرابع هذا العام.

وبدأ انتعاش عودة رحلات عيد الفصح ينعكس بالفعل في شهر فبراير من هذا العام، حيث تم تسجيل قفزة بنسبة 50% في عدد الرحلات إلى الخارج مقارنة بالشهر السابق، يناير 2024.

وتُظهر بيانات مؤشر Passportcard لشهر مارس أيضًا أن مدة رحلة السائح الإسرائيلي زادت بشكل ملحوظ - فقد تضاعف عدد الرحلات الجوية إلى الخارج لمدة تزيد عن أسبوعين وثلاث مرات خلال عيد الفصح هذا العام وأن 37٪ من الركاب يسافرون لمدة 15 يومًا أيام أو أكثر، أي أكثر من ثلاث مرات مقارنة بعيد الفصح العام الماضي.

وجاءت أفضل 10 وجهات للإسرائيليين لعيد الفصح القادم بترتيب تصاعدي: الولايات المتحدة، تايلاند، إيطاليا، اليونان، اليابان، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، المجر وبريطانيا.

وكانت أهم 10 وجهات للإسرائيليين في نفس الفترة من العام الماضي: اليونان، مصر، إيطاليا، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، الولايات المتحدة، فرنسا، قبرص، إسبانيا والمملكة المتحدة.

وفي السياق نفسه قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه بحسب بيانات شركة التأمين باسبورت كارد، فقد خرجت تركيا ومصر كما كان متوقعا.

المصدر : ice + ynet