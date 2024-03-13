أسعار الكاكاو تصعد إلى مستوى فلكي.. ماذا فعل صانعو الشوكولاتة؟

ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو إلى مستوى قياسي جديد، وتجاوزت للمرة الأولى في نيويورك مستوى 7000 دولار للطن، في ظل مخاوف حول معروض حبوب الكاكاو.

وقفزت العقود الآجلة للكاكاو أمس الثلاثاء بنسبة 5.5% إلى 7096 دولارا للطن، وبذلك تكون العقود قد صعدت بنحو 68% منذ بداية العام. وأدى ارتفاع التكاليف للضغط على صانعي الشوكولاتة، إذ يستمر الإنتاج في كبار المزارع في ساحل العاج وغانا في الانكماش في ظل العوامل المناخية المعاكسة والمخاوف الهيكلية في القطاع مثل شيخوخة الأشجار المريضة.

وذكرت "بلومبرغ" يوم الخميس الماضي أن الهيئة التنظيمية في ساحل العاج تتوقع أن يصل إجمالي حصاد منتصف المحصول إلى 400 ألف - 500 ألف طن مقارنة مع 600 ألف - 620 ألف طن تم تسجيلها في العام السابق.

وفي فبراير الماضي رجح محللو "سيتي" للأبحاث ارتفاع عقود الكاكاو الآجلة إلى 7000 - 10000 دولار للطن إذا استمرت إمدادات غرب إفريقيا في التراجع ودون أي يحدث انكماش في الطلب، وقال المحللون: "في هذا السيناريو قد لا يحدث تراجع في الأسعار حتى النصف الثاني من عام 2025".

ودفع ارتفاع أسعار الكاكاو صانعي الشوكولاتة مثل شركة "هيرشي" إلى رفع أسعار منتجاتها وتقليص العبوات وزيادة الترويج لمنتجات جديدة تستخدم كميات أقل من الكاكاو.

المصدر: بلومبرغ