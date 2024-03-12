ارتفاع أسعار النفط قبل صدور تقارير اقتصادية

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق صدور تقارير عن سوق النفط وقبل صدور بيانات أمريكية عن التضخم.

وبحلول الساعة 09:12 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 78.13 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.26% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 82.50 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 82.50 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.35% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ