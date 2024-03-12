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ارتفاع أسعار النفط قبل صدور تقارير اقتصادية

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط قبل صدور تقارير اقتصادية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق صدور تقارير عن سوق النفط وقبل صدور بيانات أمريكية عن التضخم.

وبحلول الساعة 09:12 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 78.13 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.26% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 82.50 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 82.50 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.35% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

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